INCIDENTE Condutor perde controle de direção e tomba carga de eucalipto em rodovia Apesar do susto, motorista não se feriu

Carreta carregada com eucaliptos tombou na tarde de hoje, por volta das 14h, na rodovia MS-395, no trevo de acesso aos municípios de Santa Rita do Pardo e Brasilândia, cerca de seis quilômetros de Bataguassu. Apesar do susto, condutor não se feriu.

Conforme apurado pelo site Da Hora Bataguassu, motorista do veículo, de 53 anos, seguia de Santa Rita do Pardo em direção a Três Lagoas, quando, por motivos desconhecidos perdeu o controle da carreta e veículo acabou tombando.

Militares do Corpo de Bombeiros de Bataguassu estiveram no local e sinalizaram a rodovia porque a carga ficou espalhada pela pista.