Condutor de veículo Corolla perdeu controle de direção, colidiu em mureta e derrubou poste em canteiro de rodovia. Acidente de trânsito aconteceu por volta das 4h de hoje, na MS-156, entre as cidades de Itaporã e Dourados. Passageiro teve ferimentos.

De acordo com site IFato, condutor que não teve a identidade divulgada seguia pela rodovia quando perdeu controle da direção do veículo e colidiu contra mureta que divide as pistas na MS-156. Em seguida, carro derrubou poste instalado no local.

Airbag do veículo acionou e condutor não sofreu ferimento, mas passageiro foi socorrido e encaminhado para unidade de saúde, em Dourados.