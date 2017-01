MS 382 Condutor perde controle, carro

cai em ribanceira e casal morre Acidente aconteceu quando vítimas retornavam de viagem a Bonito

Thaynara Almeida, de 20 anos, e Genivaldo Ajala Nunes, de 31, morreram por volta das 15h40 de ontem em acidente de trânsito que aconteceu no km 30 da rodovia MS 382, que liga as cidades de Bonito e Maracaju.

De acordo com informações do site Tudo do MS, casal estava em veículo Fiat Uno, placas de Maracaju e retornava de Bonito, quando condutor perdeu controle da direção, carro capotou e caiu em ribanceira. Thaynara e Genivaldo morreram no local.

O veículo também era ocupado por André Baraques dos Santos, de 30 anos, e uma criança de 4 anos, que teve fratura em um dos braços. Informação inicial é de que nenhum dos dois corre risco de morte.