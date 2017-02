MS-338 Condutor passa em buraco, sai da pista e carreta carregada com fertilizante tomba Apesar do susto, motorista do veículo não ficou ferido

1 FEV 2017 Por VALQUIRIA ORIQUI 14h:33

Caminhão seguia pela rodovia quando condutor saiu da pista - Da Hora Bataguassu Carreta carregada com fertilizante tombou, na manhã de hoje, na MS-338, após condutor, de 38 anos, passar em buraco e perder controle da direção ao sair da pista. Acidente aconteceu cerca de 10 quilômetros distante de Santa Rita do Pardo, de acordo com o site Da Hora Bataguassu. Mesmo com a gravidade do acidente, o motorista saiu ileso. A carga de fertilizantes ficou espalhada em meio à vegetação, às margens da rodovia. Equipe da Policia Militar de Santa Rita do Pardo esteve no local e registrou a ocorrência.

