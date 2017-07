Morte a Esclarecer Condutor mata ciclista em

rodovia e foge do local do acidente Acidente aconteceu no final da tarde de ontem, em Amambai

26 JUL 2017 Por VÂNYA SANTOS 10h:42

Valdemir Vargas morreu ao se envolver em acidente de trânsito que aconteceu por volta das 18h30 de ontem, no km 68 da MS-386, em Amambai. Testemunhas relataram para a polícia que Valdemir seguia de bicicleta pela rodovia, quando foi atingido por veículo que seguia no sentido Ponta Porã / Amambai. Condutor fugiu do local sem prestar socorro, enquanto o ciclista morreu no local do acidente.

Leia Também