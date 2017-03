MS-376 Condutor fica ferido ao atropelar cavalo

em rodovia; animal morreu no local Acidente foi ontem entre as cidades de Fátima do Sul e Dourados

1 MAR 2017 Por VÂNYA SANTOS 08h:57

Condutor foi socorrido e encaminhado para o hospital local - Kennedy Scudeler / SiligaNews José Wilson Pinto de Oliveira, de 64 anos, ficou ferido depois de atropelar um cavalo. Acidente de trânsito aconteceu ontem à noite, na rodovia MS-376, entre as cidades de Fátima do Sul e Dourados. De acordo com o site Siliga News, José Wilson conduzia veículo Palio em direção a Fátima do Sul, quando atropelou cavalo que estava na pista. Animal morreu no local, enquanto condutor foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Sias, de onde foi transferido para unidade de saúde, em Dourados.

