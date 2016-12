RODOVIAS Polícia Rodoviária Federal apreende

5,5 toneladas de maconha em fiscalizações Em uma ocorrência, traficante invadiu contramão e abandonou caminhão

Fiscalização policial apreendeu 5,5 toneladas de maconha em ocorrências na tarde de hoje, em rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul.

Na BR-163, em Douradina, caminhão F-4000, com placas de Cuiabá (MT), foi flagrado com 176 fardos da droga, que pesaram 4,5 toneladas.

Conforme boletim de ocorrência, condutor desobedeceu ordem de parada e começou a fazer manobras perigosas, como frear bruscamente no intuito de fazer com que a viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) colidisse na traseira do caminhão.

Além disso, o motorista entrou na contra mão. Diante da situação, que colocou em risco a vida de várias pessoas, policiais dispararam quatro tiros que acertaram os pneus de trás do caminhão.

Mesmo com os pneus furados a fuga continuou. Na sequência, o caminhão rodou na pista, saiu para o acostamento e ficou com a roda presa no meio da vegetação. O condutor conseguiu fugir. A droga estava na carroceria da F-4000 e foi apreendida pelos agentes.

OUTRA OCORRÊNCIA

Em Nova Alvorada do Sul, no posto da PRF da BR-267, mais de uma tonelada de maconha foi apreendida nesta tarde, em caminhão, durante fiscalização.

A droga estava escondida na lateral da carreta, de cor azul. O condutor do veículo foi preso em flagrante acusado de tráfico de drogas.