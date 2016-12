112 quilos Condutor de 41 anos é preso com

maconha em caminhão roubado Veículo foi roubado no dia 10 de julho, em Campina Grande

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem à tarde 112 quilos de maconha escondidos em fundo falso de caminhão roubado. Caso aconteceu durante fiscalização no km 530 da BR-163, em Jaraguari.

De acordo com a polícia, homem de 41 anos conduzia caminhão e disse que transportava carga de milho. Durante buscas na carroceria, agentes da PRF encontraram tabletes de droga escondidos em fundo falso.

Também foi descoberto que as placas de Sergipe eram falsas e o caminhão foi roubado em 10 de julho deste ano, em Campina Grande, na Paraíba.

Diante do flagrante, condutor então confessou que pegou o veículo carregado com milho e entorpecente em Campo Grande para levá-los até Goiânia (GO), onde receberia R$ 10 mil. Ele foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado para a delegacia.