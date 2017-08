BR-163 Condutor de veículo tenta ultrapassagem indevida, colide em moto e um morre Com o impacto, motociclista foi arremessado e morreu no local

Acidente entre carro e moto deixou uma pessoa morta e duas feridas, por volta das 23h de ontem (22), na rodovia BR-163, em Bandeirantes. O motociclista Thiago Santos de Azevedo, de 24 anos, morreu no local devido ao impacto da colisão. Motorista de 33 anos e passageira de 30 ficaram feridos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o veículo Gol preto seguia sentido Camapuã e estava atrás de uma carreta, quando tentou realizar ultrapassagem indevida e ficou de frente com motocicleta Honda vermelha que seguia sentido contrário.



Conforme relatos do motorista à polícia, para tentar evitar a colisão, condutor direcionou o veículo para o acostamento do lado esquerdo, porém, o motociclista teve a mesma ideia e ambos bateram de frente.

Com o impacto, jovem que estava na motocicleta foi arremessado e morreu no local. Condutor do veículo e a passageira ficaram feridos, logo depois de socorridos foram encaminhados até o Hospital Municipal de Bandeirantes, devido os ferimentos.

A perícia esteve no local e caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bandeirantes onde será investigado.