Acidente Bataiporã Condutor aquaplana e sai da pista na MS 276 Motorista saiu ileso do acidente ocorrido no trecho entre Bataiporã e Anaurilândia

No início da tarde de hoje (6), o condutor de um veículo Fiat Uno, com placa do município paulista de Teodoro Sampaio com destino ao Distrino de Nova Casa Verde (MS) aquaplanou, perdeu o controle do automóvel na MS-276 e invadiu a vegetação às margens da estrada, em cerca de 10 metros.

Segundo informações do site Nova News, o motorista que não teve o nome divulgado saiu ileso do acidente que aconteceu no trecho da rodovia que liga os municípios de Bataiporã e Anaurilândia, na altura do quilômetro 19.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar Rodoviária (MPR) que atendeu a ocorrência registrada às 13h, dessa segunda-feira.