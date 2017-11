Negligência Orientado pelo pai, condutor de caminhonete fugiu para não ser preso Segundo a polícia, ele estaria embriagado e dirigia a 160 Km/h

O motorista da caminhonete que matou Carolina Albuquerque Machado, de 24 anos, em acidente de trânsito ocorrido na madrugada desta quinta-feira, em Campo Grande, fugiu do local orientado pelo pai, para não ser preso. De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas afirmaram que o rapaz de 23 anos estava visivelmente embriagado e quase atingiu outros veículos antes de acertar em cheio a lateral do carro da vítima, que voltava do aniversário do irmão.

Conforme divulgado pelo Batalhão de Trânsito de Polícia Militar, a caminhonete Nissan Frontier conduzida pelo autor trafegava a cerca de 160 quilômetros por hora na Avenida Afonso Pena. Em razão da alta velocidade, não foi capaz de desviar do veículo Fox ocupado por Carolina e o filho de três anos. Já era mais de meia-noite e ela havia furado o sinal para acessar a Avenida Paulo Coelho Machado, no Bairro Chácara Cachoeira.

Com o impacto, o Fox foi arremessado por cerca de 110 metros. Carolina não resistiu e morreu no local. O filho dela e o irmão do condutor da caminhonete foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas sem ferimentos graves. No local, testemunhas relataram que o autor desceu da caminhonete, embriagado, falou ao celular e disse que havia sido orientado pelo pai a fugir às presas, para que não fosse autuado em flagrante. Ele ainda não foi apresentado.

O irmão dele disse que ambos saíram na Frontier para passear nos Altos da Afonso Pena e encontrar amigos. Ele alegou que todos os sinais estavam verdes, mas que não tinha noção da velocidade em que estavam se deslocando. O corpo de Carolina foi liberado pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) por volta das 11 horas. Ela sofreu múltiplas fraturas, principalmente no crânio. Corpo será velado na Capela da Pax Nacional.