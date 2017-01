MÁS CONDIÇÕES Carreta carregada com adubo

tenta desviar de buraco e sai da pista Veículo teve que ser esvaziado para ser removido por guincho

Carreta carregada com adubo ficou danificada após condutor tentar desviar de buraco, na MS-306, nas proximidades de Cassilândia, no sábado, 14. Os danos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido.

Veículo só pôde ser guinchado na manhã de ontem, depois que a carga de adubo foi removida, a fim de deixar a carreta mais leve e facilitar a remoção. A carreta passou por Chapadão do Sul e faltavam 13 quilômetros para entrega da mercadoria.

A MS-306 é considerada uma das principais artérias de escoamento de grãos de Mato Grosso do Sul. Com o acidente, o veículo ficou em formato de “L” e a cabine desmembrou-se do cavalo, conforme o Chapadense News.

Veículo parou em formato de "L"

