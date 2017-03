SUSTO NA ESTRADA Condutor colide em anta morta na

BR, carro capota e para fora da pista Acidente aconteceu na noite de ontem

Homem perdeu controle da direção do veículo Fiat Uno ao colidir em anta que estava caída, atropelada na BR-060, e acabou capotando. Acidente aconteceu próximo ao Assentamento Guaviral, em Bela Vista, na noite de ontem, 3, por volta das 20h.

Conforme informações do site de notícias Fronteira News, condutor de Toyota Bandeirantes teria atropelado o animal, que morreu no local. Em seguida, Carlos Xavier, motorista do Uno, com placas de Ponta Porã, passou pela pista, mas não conseguiu desviar do animal morto. Depois de bater na anta, o carro capotou na rodovia.

À reportagem, Carlos contou que não deu para fazer nada porque, quando viu, já estava em cima do animal, sem tempo para desviar. O carro, que pertence à empresa de Ponta Porã, parou ao lado da rodovia e ficou bastante danificado. Apesar do susto, condutor não se feriu.