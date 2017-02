PRF Condutor abandona mais de meia tonelada em veículo, foge a pé e acaba preso Homem desobedeceu ordem de parada

Homem de 27 anos foi preso hoje, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com 648 quilos de maconha. A apreensão ocorreu no quilômetro 550 da BR-163, próximo em Bandeirantes.



Ao receber ordem de parada, condutor do Ford Ká, com placas de Minas Gerais, desobedeceu e fugiu.



O motorista foi preso em Bandeirantes após abandonar o veículo e tentar fugir a pé.



O homem informou que levava a droga de Dourados à Cuiabá onde receberia pelo quantia em dinheiro pelo transporte. Ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil local.