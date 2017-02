Felpuda

Justamente em 30 de dezembro do ano passado, último dia útil da gestão do ex-titular da Prefeitura de Campo Grande, foi empenhado pagamento de precatório no valor de R$ 4,1 milhões. A liquidação de obrigações como esta deve seguir fila e obedecer critérios estabelecidos pela Constituição. Enquanto isso, prestadores de serviços e funcionários levaram maior ca-lo-te. Simples, assim! Pode? Ester Figueiredo