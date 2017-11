MATO GROSSO DO SUL Concurso do Tribunal de Justiça tem 15 questões anuladas para manter "lisura" Os pontos das perguntas serão distribuídos entre todos os candidatos

A banca organizadora do concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anulou 15 questões da prova para manter a “lisura” do certame e o tratamento “isonômico” aos candidatos. Os pontos das perguntas serão distribuídos entre todos os inscritos.

Em nota, o Núcleo de Concursos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná informou que foram anuladas as questões 32, 33, 34, 37, 38 e 39 do cargo de Analista de Suporte TI; as de número 36 a 40 da prova de Analista de Segurança de TI e as 32, 33, 34 e 39 para Analista de Infraestrutura de Rede.

A banca não confirmou se houve vazamento de questões e se limitou a informar que a decisão de anular algumas perguntas foi tomada em conjunto por representantes do TJ e do núcleo de concursos da PUC.

O concurso foi realizado no dia 29 de outubro e teve 22.814 inscritos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da PUC, por e-mail, para obter detalhes sobre o cancelamento das questões e aguarda resposta.