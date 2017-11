Oportunidade Concurso da PM e Corpo de Bombeiros terá 450 vagas e edital será lançado esse mês Segundo associação, a corporação iniciou o ano com cerca de 5.300 policiais

Durante agenda pública no gabinete da Secretária de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na manhã de hoje, o secretário José Carlos Barbosa informou que ainda nesse mês, será publicado edital para abertura do concurso público para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com 450 vagas.

De acordo com o secretário, falta apenas a finalização do trabalho burocrático para que o edital possa ser divulgado.

Segundo a Associação de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros (ACS/MS), a corporação iniciou 2017 com aproximadamente 5.300 policiais, mas no primeiro semestre perdeu 250, que se aposentaram e outros 280, que já entraram com pedido de transferência para a reserva que deve ser aprovado até dezembro.

Nos últimos três anos, a categoria perdeu 1.500 servidores, que é praticamente o dobro do total convocado no último concurso público, realizado em 2013.