EM ALERTA BR-163 tem 18 pontos em obras e motoristas devem ficar em alerta Haverá trechos de pare-e-siga e desvios de tráfego para segurança

Quem viaja pela BR-163, a partir de hoje, deverá ter atenção redobrada. A concessionária que administra a rodovia, CCR MSVia, informa que em alguns trechos haverá obras e por isso, operações de pare-e-siga - tráfego flui apenas por um dos sentidos, ou desvios de tráfego, serão implantados para a segurança dos motoristas e passageiros.

Os pontos com desvios de tráfego serão nas cidades de:

Sonora, entre os quilômetros 828 e 823;

Rio Verde de Mato Grosso, entre os kms 698 e 694, entre os kms 655 e 654 e entre os kms 651 e 650;

São Gabriel do Oeste, entre os kms 636 e 634 e entre os kms 626 e 624;

Bandeirantes/Camapuã, no km 591;

Bandeirantes/Rochedo, entre os kms 535 e 534;

Jaraguari, entre os kms 503 e 502;

Campo Grande, entre os kms 433 e 432;

Caarapó, no km 227;

Naviraí, entre os kms 143 e 140.

Já os pontos de pare-e-siga serão nos trechos da rodovia nas cidades de:

Pedro Gomes/Coxim, entre os kms 778 e 774;

São Gabriel do Oeste, entre os kms 611 e 610 e entre os kms 602 e 600;

Bandeirantes, entre os kms 569 e 567;

Nova Alvorada do Sul/Sidrolândia, entre os kms 416 e 414;

Rio Brilhante, entre os kms 343 e 341;

Dourados, entre os kms 247 e 245;

Caarapó, entre os kms 219 e 217;

Itaquiraí, entre os kms 113 e 111, no km 93 e entre os kms 72 e 71;

Mundo Novo, entre os kms 32 e 31 e entre os kms 9 e 7.

A concessionária ainda informa que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas e todos os locais estão devidamente sinalizados. Poderá haver outros pontos de pare-e-siga ou desvio de tráfego dependendo do cronograma das obras.

Para mais informações, acesse o site da CCR MSVia ou ligue gratuitamente no 0800 648 0163.