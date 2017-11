Segurança Alimentar Conab distribui cestas básicas para 2,85 mil indígenas em MS No total foram distribuídos 51,3 toneladas de alimentos em diferentes pontos do Estado

A Companhia Nacional de Abastecimento distribuiu no mês de outubro, 51,3 toneladas de alimentos destinados a atender 2.855 famílias indígenas de Mato Grosso do Sul.

Os recursos foram disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) para compra de alimentos como: arroz, fubá, farinha de mandioca, óleo de soja, açúcar cristal, leite em pó e macarrão.

Foram montadas cestas básicas distribuídas em acampamentos localizados nos seguintes municípios da região sul do Estado: Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Iguatemi, Antônio João, Paranhos e Tacuru.

A Companhia entregou ainda, 800 cestas para comunidades indígenas dos municípios de Jardim, Bonito, Guia Lopes da Laguna, Maracajú, Rio Brilhante, Douradina, Caarapó, Dourados, Vicentina e Bataguassu. A ação beneficia, ainda, Aldeia Picadinha, Coordenação Regional de Dourados, Vila Rica e CRAS Bataguassu.

Em Campo Grande, mais 355 cestas foram distribuídas nas comunidades de Vila Romana, Bairro Santa Mônica, Vila Bordon, Jardim Inápolis, Indubrasil, Estrela da Manhã, Bairro Darcy Ribeiro e Jardim Noroeste. Os alimentos serão entregues diretamente pela Conab, nos locais definidos pela Funai.

A Ação de Distribuição de Alimentos a grupos populacionais tradicionais específicos é executada pela Conab, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). São beneficiários os povos indígenas, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades de terreiros, famílias acampadas que aguardam acesso ao Plano Nacional de Reforma Agrária, atingidos por barragens e pescadores artesanais.