Oportunidade Compahia de gás lança nesse final de semana processo seletivo para estagiários Além de Campo Grande, vagas estarão disponíveis para Três Lagoas

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), realiza a partir de sexta-feira (1°), processo seletivo para contratação de estagiários que formarão cadastro de reserva técnica em Campo Grande e Três Lagoas. Interessados terão até o dia 22 de setembro para efetuar as inscrições.

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial de hoje, as fichas de inscrição e os documentos relacionados, deverão ser entregues no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tanto em Campo Grande quanto em Três Lagoas.

Em Campo Grande estão abertas vagas para estágios em Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação- Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Meio Ambiente, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Sanitária e Ambiental e Processamento de Dados.

Já em Três Lagoas os candidatos devem estar cursando Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Sistemas de Informação.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo órgão competente, além de ter idade mínima de 16 anos e não ter realizado estágios na empresa por 2 anos.

Entre os benefícios está a bolsa auxílio que varia de R$ 649,35 à R$ 974,03 para Campo Grande e R$475,75 à R$ 800,43 para Três Lagoas, além do vale transporte.