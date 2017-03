Educação Comissão é formada para implantar

1ª escola pública bilíngue de MS Previsão é que unidade funcione até o ano que vem

Quase um mês depois do Governo do Estado anunciar que Mato Grosso do Sul terá a primeira escola bilíngue pública até o ano que vem, nesta segunda-feira foi oficializada a criação de uma comissão para estudar a implantação da unidade.

Resolução da Secretaria Estadual de Educação (SED) divulgada hoje revela que a escola será destinada a alunos surdos e ouvintes, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Durante as aulas, o Estado espera possibilitar interação entre a Língua Portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Fazem parte da comissão de estudo 14 pessoas, entre elas representantes da SED, do Conselho Estadual de Educação, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), do Conselho dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência e da Assembleia Legislativa.

Não há prazo para o fim dos trabalhos da comissão, mas o Governo do Estado espera conseguir colocar o projeto em prática já no próximo ano.