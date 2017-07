No estado Comissão analisa inclusão de MS em plano das Forças Armadas Documento estatístico foi entregue ao governo federal

As Forças Armadas podem incluir Mato Grosso do Sul em plano de ação para tentar aumentar a fiscalização na fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia.

O Estado aparece como principal na estatística de apreensão de drogas e é rota do tráfico internacional, tanto de entorpecente como de armas.

O presidente Michel Temer determinou hoje que comissão federal analise a inclusão de MS nesse plano de ação do Exército, Marinha e Aeronáutica. Temer reuniu-se com o governador Reinaldo Azambuja nesta segunda e o assunto foi tratado no encontro.

A comissão é formada por integrantes dos ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Defesa e o grupo virá ao Estado nos próximos dias averiguar a situação na fronteira.

“Mais uma vez, o presidente Michel se mostrou sensível à situação de abandono das nossas fronteiras, que estão escancaradas. Ele (presidente) disse que vai mandar uma equipe para Mato Grosso do Sul para avaliar a situação e discutir um plano de ação das Forças Armadas em nosso Estado”, disse Reinaldo Azambuja.

Um estudo estatístico denominado "Importância dos Investimentos em Segurança Pública nas Fronteiras do Brasil com o Paraguai e a Bolívia" foi apresentado ao presidente para reforçar a necessidade de mais investimento na segurança da região.

O documento reforça a necessidade de tropas federais nas regiões fronteiriças para evitar diferentes crimes.

Os ministros Aloysio Nunes (Relações Exteriores), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo), Torquato Jardim (Justiça e Segurança Pública) e Sérgio Etchegoyen (Gabinete de Segurança Institucional) também receberam o estudo e participaram da reunião.