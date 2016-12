CRIME AMBIENTAL Comerciante é multado em R$ 2 mil

por armazenamento ilegal de peixe Pena para crime ambiental pode chegar a três anos de prisão

Comerciante de 51 anos foi autuado em flagrante e multado em R$ 2 mil por armazenar pescado ilegalmente, na manhã de hoje, em Aquidauana. O infrator estava com quantidade acima do permitido, por causa da época da Piracema - período em que a pesca é proibida nos rios do Estado para reprodução dos peixes.

Equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) apreendeu no estabelecimento dois exemplares de peixe da espécie pintado, pesando 12 kg, cinco exemplares de pacu, pesando 7 kg, que se apresentavam abaixo da medida de captura e ainda com sinais de captura por objetos proibidos, além de 4 kg de posta de pintado e 3 kg de pescado de outras espécies.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e responderá por crime ambiental. Pena para este crime é de até três anos de prisão. O peixe apreendido será doado para instituições filantrópicas depois de periciado.