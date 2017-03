OPORTUNIDADES Começam hoje inscrições para

contratar 44 estagiários no TCE de MS Aprovados serão chamados imediatamente e haverá cadastro de reserva

Começam hoje as inscrições para concurso de estágio do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE/MS) que vai contratar 44 estudantes de 11 diferentes cursos superiores.

Conforme informações da instituição, além das contratações imediatas, haverá cadastro de reserva a ser administrado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do tribunal. 10% das vagas são reservadas para estudantes portadores de necessidades especiais (PNE).

Em Direito são 10 vagas, Ciências Contábeis 10, Engenharia Civil 4, Engenharia Ambiental 2, Arquitetura e Urbanismo 2, Administração 4, Tecnologia da Informação 8, Serviço Social 1, Enfermagem 1, Jornalismo 1 e Publicidade e Propaganda 1.

Podem participar do concurso estudantes matriculados nos cursos de educação superior, conforme semestres especificados no edital. A prova escrita será no dia 23 de abril de 2017. Os candidatos habilitados passarão posteriormente por avaliação psicológica. A jornada diária de estágio será de 5 horas durante um ano com bolsa no valor de R$ 900, mais auxílio transporte.

As inscrições devem ser feitas diretamente na sede do Tribunal de Contas do Estado, até o dia 20 deste mês, das 13h às 17h, mediante depósito de R$ 40, no Banco do Brasil, Agência 2576-3, C/C 116.186-5, em favor do Fundo Especial de Desenvolvimento, Modernização e Aperfeiçoamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (FUNTC).

Confira mais informações no edital e acesse aqui a ficha e inscrição.