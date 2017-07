Forças Armadas Comando Militar terá novo comandante em agosto Recém-promovido à general de quatro estrelas, Freitas está vindo do comando da 5ª Divisão de Exército (Paraná/Santa Catarina)

O Comando Militar do Oeste (CMO) terá troca de comandante no próximo dia 11. O general de brigada José Carlos Braga de Avellar, que está respondendo interinamente pela área do CMO, passará o cargo para o general de exército José Luiz Dias Freitas. A solenidade está marcada para às 10h30min, no campo de parada. O comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, deverá presidir a cerimônia.

Recém-promovido à general de quatro estrelas, Freitas está vindo do comando da 5ª Divisão de Exército (Paraná/Santa Catarina), cargo que deixou na última sexta-feira.



Como oficial general, foi comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, sediada em Ponta Grossa (PR); chefe do Gabinete do Estado-Maior do Exército; chefe do Centro de Doutrina do Exército e 3º subchefe do Estado Maior do Exército, além de subcomandante de Operações Terrestres, cargos exercidos em Brasíla. Em sua carreira militar já serviu na unidade do Exército em Ponta Porã.