Por segurança Com suspeitos soltos, mãe e menino de 10 anos vítima de estupro se mudam de cidade Adolescentes de 15 e 16 anos foram liberados por falta de vaga em Unei

Depois que adolescentes de 15 e 16 anos, suspeitos de embriagar e estuprar menino de 10 anos, foram soltos por falta de vaga em uma Unidade Educacional de Internação (Unei), mãe da vítima decidiu se mudar de Coxim para proteger o filho.

Crime aconteceu no dia 1º de dezembro, na residência do adolescente de 16 anos. Dupla embebedou a criança com vodca e cachaça, no bairro Santa Maria, e estuprou o menino, que foi encontrado pelo padastro em estado de coma alcoólico.

Em entrevista ao site Edição de Notícias, mãe da criança, cozinheira de 30 anos que morava há cinco anos na cidade, disse que depois do crime, filho relatou que já estava sofrendo perseguição dos adolescentes na escola antes do ocorrido.

Segundo ela, menino disse que era ameaçado e chegou a ficar dias sem ir a escola por medo da dupla, mas nunca contou nada porque não queria que a mãe se preocupasse.

No dia 1º de dezembro, menino foi capturado quando estava a caminho do colégio, forçado a entrar na casa e ingerir bebidas alcoólicas e abusado sexualmente. Ele recebeu alta hospitalar e precisará de acompanhamento psicológico.

Adolescentes foram apreendidos, o mais velho confessou o ato infracional e ambos foram soltos depois de ficarem cinco dias na delegacia de Polícia Civil por falta de vaga em Unei, para onde deviam ser transferidos.

Depois de receber a notícia de que adolescentes foram soltos, mulher decidiu deixar o emprego e se mudar da cidade por conta da insegurança, já que a casa onde moravam fica a poucos metros da casa do adolescente de 16 anos.

“Não tinha mais saída, meu filho não consegue mais ficar num cômodo da casa sozinho, não fica mais na presença de muitas pessoas, anda na rua olhando para todos os lados assustado. Assim como eu está aterrorizado em saber que os adolescentes estão soltos e aqui perto. O jeito é tirar ele daqui, mas a sensação que fica é de impunidade”, desabafou a mãe.

Dona do restaurante onde cozinheira trabalhava, amigos e colegas da igreja onde frequenta ajudaram a arrecadar dinheiro para as despesas com a mudança. A cidade para onde a família se mudou não foi divulgada por questões de segurança.

Antes da mudança, menino compareceu na escola, onde fez as provas finais em uma sala reservada para concluir o ano letivo.