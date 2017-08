Campo Grande Quatro presos com som alto em avenida; equipamento é avaliado em R$ 8 mil Moradores do bairro acionaram a polícia

Quatro homens foram detidos com som alto, nessa madrugada, na Rua da Divisão esquina com a Tenente Gabino Soilet, no Bairro Conjunto Parati, em Campo Grande. Som automotivo de alta potencialidade foi avaliado em R$ 8 mil.

De acordo com informações do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o veículo gol quadrado, com placas de Campo Grande, estava na Rua da Divisão por volta das 4 horas da manhã com o som alto.

Conforme a polícia, moradores que estavam a 500 metros de distância ficaram incomodados com o som e acionaram a Polícia Militar.

A PM esteve no local e deteve três homens que estavam embriagados. Os militares acionaram o apoio do Choque para deter mais mais um indivíduo no local. Condutor do veículo não portava Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a documentação do veículo estava atrasada.

Grupo foi detido e carro com o som foi apreendido e ambos encaminhado até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Bairro Piratininga.