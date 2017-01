Trânsito Durante chuva, caminhonete capota

na BR-060 depois de aquaplanagem As vítimas tiveram apenas ferimentos leves

Caminhonete capotou na tarde de ontem (4) na BR-060 próximo a Sidrolândia. O motivo do acidente foi uma aquaplanagem da pista que levou o condutor a perder o controle da direção do carro.

Segundo o site Sidrolândia News, o condutor da Mitsubishi percorria pelo KM 390 quando chovia muito, devido a uma aquaplanagem o condutor saiu da pista e capotou.

As três vítimas que estavam no veículo ficaram com ferimentos leves e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Já a caminhonete ficou totalmente destruída.