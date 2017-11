SEGURANÇA Com mais de 1,4 mil vítimas, MS

tem maior taxa de estupro do País Conforme levantamento, em 2016, o Estado registrou 1.458 estupros

Mato Grosso do Sul apresentou maior taxa de casos de estupro de todo o País no ano passado, segundo dados do 11º Anuário de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, no ano passado, o Estado registrou 1.458 estupros, o que corresponde a quase quatro casos por dia e a um índice de 54,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. No País, onde 49,4 mil pessoas foram vítimas de estupro no ano passado, a taxa de incidência foi de 24 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Em segundo lugar do ranking, está o estado do Amapá, com 385 casos de estupro e uma taxa de 49,9 casos para cada 100 mil habitantes. O Espírito Santo apresentou a menor taxa, com 188 casos de estupro registrados, o que corresponde a 4,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes.

Ainda segundo o levantamento, em todo o Brasil houve aumento de 3,5% nos estupros em relação ao ano anterior. Já em Mato Grosso do Sul, o crescimento foi de 0,8% em comparação ao ano anterior, quando foram registrados 1.429 casos.

O estudo apontou ainda que, também em 2016, 166 pessoas foram vítimas de tentativa de estupro em Mato Grosso do Sul, o que corresponde a uma taxa de incidência de 6,6 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Houve um aumento de 5,9% no estupro tentado em comparação ao ano anterior, quando foram registrados 155 casos. (Com informações da Revista Exame)