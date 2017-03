Campo Grande Em cemitério abandonado e sujo,

encontrar túmulo vira desafio Pessoas que visitam o local reclamam da falta de limpeza

Moradores estão revoltados com o estado precário em que se encontra um dos cemitérios mais antigos de Campo Grande. Ontem, o cemitério Santo Amaro, localizado na Avenida Presidente Vargas na Vila Duque de Caxias, foi flagrado em estado total de abandono.

De acordo com pessoas que foram até o local, o cemitério está totalmente abandonado, lixos estão espalhados pelos corredores, vários objetos estavam jogados e amontoados além do mato estar muito alto. Até encontrar túmulo de conhecidos tem se tornado desafio.

Vanilza Mortari e seus pais foram visitar túmulos e ficaram assustados com o descaso. "Fui visitar os túmulos dos meus avós e alguns tios com meus pais e fiquei horrorizada quando me deparei com aquilo, nós tínhamos ido em outro cemitério e o cenário era completamente diferente, além de que foi difícil achar o túmulo do meu avô devido ao mato alto. No corredor não dava para passar e tínhamos que andar por cima dos túmulos”.

A visitante conts que no local havia seis funcionários, mas não chegou a questioná-los sobre o caso e também não reclamou para a Prefeitura. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura referente ao caso, mas devido ao ponto facultativo nesta manhã não houve resposta.