RODOVIAS EM MS Com bafômetros em todas as bases, polícia vai combater embriaguez ao volante Condutor flagrado dirigindo sob efeito do álcool será multado

22 FEV 2017 Por GABRIEL MAYMONE 15h:42

Fiscalização em rodovias de MS tem como foco combater embriaguez ao volante - Divulgação A operação da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Carnaval este ano vai focar a fiscalização no combate a embriaguez no volante. O objetivo é reduzir o número de mortes nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul. A mobilização começa na sexta-feira (24) e seguirá até 18h de quarta-feira (1º). O comandante da Polícia Rodoviária Estadual Hélio Gauto informou que o efetivo estará todo empenhado em garantir segurança nos dias de festas. “Nós vamos atuar nas 10 bases do Estado. Todas elas estarão reforçadas. Nos locais onde o Carnaval é grande, como Corumbá, Fátima do Sul, Paranaíba, Jardim e Bonito, nós vamos ter ações também voltadas para o evento”, explicou. Em Mato Grosso do Sul, a PRE irá utilizar bafômetros em todas as 10 bases, e condutores que estiverem sob efeito de álcool serão penalizados. A multa para esse tipo de infração é de R$ 2.934,70 e até a cassação do direito de dirigir.

