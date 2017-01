Moreninhas Com asfalto desmanchando, moradores pedem 'socorro' Prefeitura afirmou que irá resolver o problema

Asfalto desmanchando na entrada de um dos bairros mais populosos de Campo Grande está preocupando moradores da cidade. Na manhã de hoje, foi flagrado por moradores da rua Minas Novas no bairro Moreninhas em Campo Grande o asfalto desmanchado e diversos buracos espalhados pela rua.

Segundo moradores do local, a rua está nessas condições há mais de um mês e com as chuvas o Estado fica cada vez pior. O agente funerário, Rogério Viana, de 31 anos, morador do bairro, reclama das condições da rua que é acesso do bairro ao centro e as dificuldades que encontra todos os dias para ir trabalhar.

Segundo ele com as chuvas, a rua fica quase intransitável e a dificuldade estende também para ônibus que passam no local. “ São várias famílias que dependem dessa rua para chegar em casa, não só eu mais várias pessoas já perderam o pneu do carro, toda vez que chove é a mesma coisa ” afirma.

Ao Portal Correio do Estado, Rogério informou que já fez reclamações para a prefeitura desde que o problema surgiu, e que na sexta-feira recebeu a resposta por rede social informando que já foi feita a vistoria no local, mas que o problema não será resolvido apenas com apenas tapa-buraco.

Além disso, é necessário substituir o material de um trecho e realizar a troca de tubulação que não é fabricada desde 2002. Mas a prefeitura informou que engenheiros responsáveis estarão avaliando a disponibilidade do material e a resolução do problema.

