RECÉM-SEPARADOS Ao devolver cachorro para ex, homem mostra arma e ameaça mulher Mulher registrou boletim de ocorrência na delegacia de polícia

Por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-esposa, com quem esteve casado por sete anos, ex-marido ameaça matar mulher, em Bonito. Conforme boletim de ocorrência, as ameaças acontecem desde a separação, que ocorreu há um mês.

Neste domingo, por volta das 12h10min, o homem foi até a casa da mulher, armado com revólver. Quando a ex-esposa viu o objeto na cintura do ex-companheiro, fugiu para pedir abrigo na casa da vizinha.

Para a polícia, a filha da vítima contou que o padrasto chegou na casa dela e disse que iria lhe entregar o cachorro, e que junto trouxe “isso” para ela, e mostrou a arma. Em seguida, o homem foi embora a pé.

Em seguida, retornou de motocicleta e ficou passando na frente da residência erguendo a camisa e mostrando o revólver.