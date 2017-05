CLIMA Com 30% de umidade do ar, MS começa semana em alerta Clima seco exige mais cudidados com a saúde

Exigindo mais cuidados dos sul-mato-grossenses, a semana começa com baixa umidade do ar em todo o Estado, chegando a atingir índices abaixo de 30%, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Com temperaturas elevadas, a incidência de névoas secas pode prejudicar a qualidade do ar.

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), o índice ideal da umidade do ar é de 60% e o Estado permanece essa semana 50% abaixo do recomendado.

Amanhã, o sol continua aparecendo entre poucas nuvens. Já na terça-feira, instabilidade se aproxima do oeste e sul do Estado. Nas demais áreas o tempo permanece parcialmente nublado com nuvens altas.

Na quarta-feira as áreas de instabilidade estarão restritas ao sul e nas demais localidades, o tempo estará parcialmente nublado, com névoa seca e ainda permanecendo com baixa umidade.

Na quinta-feira o sol aparece entre nuvens e o período é de estabilidade no tempo.