CRIME Com 2 toneladas de maconha, três traficantes de MS são mortos pela polícia Caso aconteceu no domingo; suspeitos trocaram tiros com a PM

31 JAN 2017 Por MARIANE CHIANEZI 16h:26

Droga foi apreendida pela polícia - Divulgação/PM Três traficantes sul-mato-grossenses foram mortos em confronto com a Polícia Militar, na BR-060, em Guapó, região Metropolitana de Goiânia, no último domingo (29). Um dos envolvidos mortos no tiroteio estava conduzindo um caminhão com 2 toneladas de maconha enquanto os dois comparsas dirigiam dois carros como “batedor”. A equipe da Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) receberam informações de que um veículo Ford F-350 estava sendo acompanhado por dois carros de passeio, uma Parati e um Gol, sendo todos com placas de Ponta Porã. Os militares realizaram buscas e encontram na rodovia os automóveis suspeitos. Eles não obedeceram ordem de parada e, depois que quilômetros de perseguição, pararam o veículo e desceram atirando, conforme o portal G1. Havia passageiros em ambos os carros de passeio, que fugiram pela mata. O trio de motoristas foram baleados pela PM na troca de tiros e foram encaminhados para o Pronto Socorro, mas não resistiram aos ferimentos. No carregamento, havia a quantidade de entorpecente. Ainda não se sabe quantos suspeitos estão foragidos. Caso será apurado pela Polícia Federal, em Goiânia.

