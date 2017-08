perto de Ribas Colisão frontal na BR-262 mata

uma pessoa e fere outra Trecho da batida foi no km 232, perto de entrada de balneário

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida por conta de acidente registrado na BR-262, no município de Ribas do Rio Pardo. No local, que fica no km 232, houve uma colisão frontal.

O Samu foi acionado para socorrer a vítima, que foi levada para o Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo. Por conta da colisão, que aconteceu por volta das 18h30, a rodovia está interditada. Depois de a viatura deixar a vítima na unidade de atendimento, equipe voltou para o local do acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para orientar o trânsito e não há previsão para que ocorra a liberação da pista.

As autoridades não divulgaram mais detalhes do acidente porque a ocorrência ainda está em andamento.