Três Lagoas Colisão envolvendo ônibus e

carreta deixa 14 feridos em BR Vítimas já foram atendidas e removidas para hospitais da região

No começo da tarde deste domingo (14), acidente envolvendo ônibus de viagem e carreta, no quilômetro 14 da rodovia BR-262, deixou 14 passageiros feridos e dois presos nas ferragens.

Os dois veículos saíram de Três Lagoas, com destino a Campo Grande e, segundo informações publicadas no site JP News, o ônibus bateu na traseira do caminhão, que seguia vazio. A força do impacto estilhaçou vidros e janelas laterais do transporte coletivo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas já socorreram às vitimas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinalizou a pista, retirando os veículos da rodovia.