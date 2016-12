Acidente de Trânsito Colisão entre motos deixa dois feridos em cruzamento sem sinalização As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico

Colisão entre duas motos deixou dois feridos na manhã de hoje em cruzamento entre a ruas Israel da Silva Nantes e Osório Senhorini no Jardim Imperial em Nova Andradina.

De acordo com o boletim de ocorrência o condutor da motocicleta CG Titan seguia na rua Osório Senhorini quando no cruzamento que não tinha sinalização avançou e colidiu com outra motocicleta CBX Twister.

Segundo o site Jornal da Nova as duas vítimas tiveram escoriações pelo corpo e uma possível fratura na perna em uma das vítimas. Eles foram encaminhados para o hospital da cidade e as motocicletas não tiveram danos graves.