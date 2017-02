TRÂNSITO Colisão entre carros de passeio deixa cinco mortos e um ferido na BR-060 Acidente envolveu um Fiat Pálio e um Crossfox no km 180 da rodovia

Cinco pessoas - entre elas um adolescente de 12 anos - morreram e uma ficou ferida em acidente envolvendo dois veículos de passeio, às 15h45min deste domingo (26), no km 180 da BR-060, cerca de 20 km de Camapuã.

Conforme informações do Jornal da Nova, todos os cinco ocupantes de um Fiat Pálio, com placas de Camapuã, morreram na hora. O condutor do outro veículo envolvido no acidente, um Crossfox, foi socorrido e encaminhado pelo Samu até um hospital no município.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e perícia estão indo ao local.

Em instantes mais informações.