PRESA EM FLAGRANTE Cobrança de dívida entre mulheres

termina com uma delas baleada Mulher, de 25 anos, foi presa e confessou autoria no crime

Cobrança de dívida terminou com mulher, de 24 anos, baleada no abdômen, na noite de ontem, na Rua Imbuia, no Conjunto Olídia Rocha, em Maracaju. Autora da tentativa de homicídio foi outra jovem, de 25 anos, identificada como Márcia Santos Vieira, de acordo com a polícia.

Márcia foi presa momentos depois de cometer o crime, em via pública. Segundo Boletim de Ocorrência, ela confessou ter feito cobrança de dívida à vítima no momento em que atirou. Foram feitos dois disparos, contudo somente um deles acertou a mulher no abdômen e ela foi encaminhada para procedimento cirúrgico em hospital.

Não foi descrita em registro policial qual foi essa dívida que motivou a tentativa de homicídio. E, em busca de mais informações sobre o caso, a reportagem tentou falar na delegacia de Polícia Civil às 6h30min de hoje, mas ligações não foram atendidas.