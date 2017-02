Denarc Cinco pessoas são presas em GO com

1,5 tonelada de maconha que saiu de MS Dentre os presos, dois irmãos atuavam com o tráfico em Goiânia

24 FEV 2017 Por VÂNYA SANTOS 08h:53

Quadrilha recebeu o carregamento de droga na madrugada de quinta-feira - Divulgação Cerca de 1,5 tonelada de maconha que saiu de Coronel Sapucaia, interior de Mato Grosso do Sul, foi apreendida ontem no Residencial Canadá, em Goiânia (GO). Conforme a Secretaria de Segurança de Goiás, a polícia prendeu cinco pessoas, dentre elas, dois irmãos. Durante ação de policiais da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) foram detidos os irmãos Carlos Henrique, de 23 anos, e Alexandre Rafael Oliveira Benevides, 24 anos, além de Edvaldo Cardoso, 37, Murilo Souza de Oliveira, 20, e Renique José de Souza, 35. Conforme o delegado Klayter Camilo, investigadores monitoravam as ações dos irmãos há algum tempo e durante o trabalho descobriram que a quadrilha receberia um grande carregamento de droga na quinta-feira de madrugada. Além da droga, policiais apreenderam duas caminhonetes, sendo que uma delas estava equipada com radiocomunicadores e carregada com cimento para esconder a carga de entorpecente e despistar a polícia.

Leia Também