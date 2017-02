COXIM Cinco homens espancam até com tijolo vendedor de picolé e amigo Polícia investigará circunstâncias do crime

Cinco homens invadiram residência, na madrugada de hoje, para espancar vendedor de picolés e amigo com tijolos e pedações de madeira em Coxim. As vítimas, de 46 e 24 anos, foram socorridas porque vizinhos ouviram as agressões. Caso será investigado.

Porta encostada nos fundos do imóvel, conforme o site Edição MS, foi utilizada para que os agressores chegassem as vítimas. Estas ainda dormiam quando atingidas por tijoladas, socos, pontapés e pauladas. Gritos despertaram os vizinhos que acionaram a polícia.

Bombeiros encaminharam os feridos para hospital regional da cidade. O vendedor de picolés, em estado grave, foi transferido para Campo Grande. Ele tinha lesões na cabeça e pernas, sendo que uma delas teria sido fraturada durante a sessão de espancamento. Já seu amigo teve fratura no braço, perna e hematomas no rosto.