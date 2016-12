EMANCIPAÇÃO 'Cidade dos peixes', Itaporã comemora

63 anos de fundação neste sábado Itaporã surgiu em 1953 e desde então impressiona na criação de peixe

Itaporã, distante 225 km de Campo Grande, celebra o aniversário de 63 anos de emancipação política e administrativa do município hoje.

Município, também conhecido como a “Cidade do Peixe”, conta com vários relatos históricos. Itaporã surgiu na década de XX, quando então, pertencia à cidade de Ponta Porã, fronteira do Estado com o Paraguai.

Um prefeito de Dourados deu início aos procedimentos de colonização e determinou a denominação “Colônia Municipal de Dourados” e só então, distribuiu os primeiros lotes para os novos moradores.

Atualmente com pouco mais de 21 mil habitantes, o município sul-mato-grossense surgiu em 1953 e desde então impressiona por conta da criação e produção de peixes, pois é privilegiado pelos rios Brilhante e Panambi.