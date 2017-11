acesso interrompido Prefeitura aguarda maquinário

do Estado para reparar estragos Prefeito veio à Capital para pedir reunião com o governador

A cidade de Novo Horizonte do Sul, distante 336 km de Campo Grande, segue buscando recursos para poder recuperas as estradas destruídas pelas chuvas na segunda-feira (6).

O prefeito Marcílio Benedito (PDT) cumpriu agenda em Brasília para solicitar recursos e também foi solicitado apoio ao governo do Estado.

Conforme a chefe de gabinete do município, Margarida Matheus da Silva, a cidade precisa de maquinário para poder dar início aos reparos nas vias que dão acesso às fazendas.

“Por enquanto continuamos com os paliativos [medidas temporárias]. Ainda estamos apurando a situação e a Defesa Civil vai elaborar um relatório”, disse à reportagem.

Enquanto recursos federais não têm data para acontecer, a prefeitura precisará de equipamentos do Estado. “De Brasília, o prefeito seguiu direto para Campo Grande e tentou marcar agenda com o governador. Não conseguiu para hoje e talvez possa acontecer na semana que vem”, disse Margarida.

A reunião com Reinaldo Azambuja (PSDB) ainda não tem data certa para acontecer. Nesta sexta, o chefe do Executivo municipal reuniu-se com equipe da Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) para verificar como maquinário para reconstrução de vias pode ser utilizado.

Atualmente, apenas pessoas que se locomovem por motocicleta conseguem passar por estrada que dá acesso à cidade.Hoje voltou a chover na cidade, mas não houve registros de mais estragos.

CHUVA

Forte chuva atingiu a cidade na última segunda-feira (6). O volume de água que caiu, deixou as estradas destruídas e plantações foram perdidas.

A região mais afetada foi um local chamado Linha da Amizade. A força da água causou forte erosão.