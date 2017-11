Acidente Ciclista de 60 anos morre

atropelado por caminhão-tanque Acidente aconteceu na região da Vila Industrial, em Dourados

O ciclista Antônio Osni Machado, de 60 anos, morreu atropelado por um caminhão-tanque no final da tarde de ontem, em Dourados. O acidente ocorreu enquanto o veículo fazia conversão para acessar a Avenida Marcelino Pires, na região da Vila Industrial. O motorista deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do caminhão relatou que transitava pela Avenida Coronel Ponciano e que em momento algum notou a aproximação do ciclista. Ele parou no semáforo e, ao sair à direita para acessar a Afonso Pena, olhou pelos retrovisores por precaução e novamente não viu o ciclista por perto.

Entretanto, após fazer a manobra, viu que algumas pessoas que aguardavam em um ponto de ônibus começaram a gritar e acenar para ele parar. Ao verificar o ocorrido, encontrou Antônio sob o caminhão, com a bicicleta ao lado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o ciclista não resistiu e morreu no local.