HOMICÍDIO CULPOSO Ciclista morre depois de ser

atropelado por carro em rodovia Motorista disse que vítima entrou de repente na via e não houve tempo de desviar

Ciclista Giovani Carmem David, 21 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro na noite de ontem, na BR-163, em Douradina.

De acordo com o boletim de ocorrência, condutor de um Gol disse à polícia que trafegava pela rodovia, quando próximo a entrada para o distrito de Bocajá, ciclista entrou repentinamente na via e ele não teve tempo de desviar, ocorrendo a colisão.

Com o impacto, vítima foi lançada para dentro do carro. Ele teve vários ferimentos e morreu no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da CCR MSVia foram ao local. Condutor do carro não apresentava sinais de embriaguez e não sofreu ferimentos. Outros dois passageiros estavam no veículo e também não ficaram feridos.

Caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor.