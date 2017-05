muita água Chuvas fortes devem continuar até pelo menos quarta-feira em todo estado Há possibilidades de trovoadas isoladas hoje à tarde

Pancadas de chuvas devem continuar até pelo menos quarta-feira, sempre durante à tarde, em todo Mato Grosso do Sul.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a semana deve começar com céu nublado e seguir com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas até pelo menos a metade da semana. Hoje, a previsão é de tempestades, especialmente no período da tarde, nas regiões centro, sul e leste do Estado.

As pancadas trazem friozinho durante as manhãs, mas as temperaturas sobrem gradativamente com máximas de 33ºC.

Conforme a meteorologista Helena Turon Balbino, frente fria já passou e as temperaturas têm tendência de aumentar.

“Uma frente fria não chegou de ficar no Estado. A temperatura mais fria chega a mínima de 13ºC no município de Ponta Porã, mas as máximas ficam em torno dos 32ºC, 33ºC”, explicou.

De acordo com o boletim meteorológico do Inmet, somente no início das manhãs haverá temperaturas mais baixas, que devem se elevar no decorrer do dia.

Na segunda-feira ainda há possibilidade de chuvas isoladas de manhã, mas a predominância deve ser de céu parcialmente nublado. A terça-feira deve amanhecer com formação de névoa úmida. Há chances de aberturas de sol durante o decorrer do dia, seguidas de chuvas isoladas à tarde.

As chuvas fortes devem acontecer principalmente na região sul do estado a partir de quarta-feira. Ainda conforme o Inmet, área de baixa pressão atravessou a barreira dos Andes, o que promove as tempestades com mais intensidade na quarta.

ONDE CHOVEU

Durante este fim de semana, a faixa do sul ao leste do Estado é a que recebeu mais chuva até agora.

Dados das estações automáticas do Instituto indicam que chegou a chover 94 mm no sábado no município de Rio Brilhante, distante 166 km de Campo Grande.

Também conforme o Instituto, ontem pela manhã continuou chovendo no município e chegaram a ser registrados 27 mm de precipitação.

Outros municípios onde houve chuvas isoladas durante o domingo foram Ponta Porã, com 23 mm; Bataguassu, onde foi registrado 59,2 mm; além de Juti, com chuvas de 27,4 mm e Ivinhema, onde chegou a chover 30 mm. Não há registros de estragos significativos de chuvas neste fim de semana.