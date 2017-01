Felpuda

Que a Câmara Municipal de Campo Grande e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não esperem céu de brigadeiro tão logo reiniciem suas atividades. A população estará atenta a todas as movimentações das excelências e vai cobrar trabalho, responsabilidade, ética e tudo que for inerente ao cargo. Já se sabe que grupos utilizarão das mídias sociais para essa fiscalização. Vamos ver! Ester Figueiredo