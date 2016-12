Temporal Chuva faz asfalto ceder e cidade

pode ficar isolada no sul de MS Não há previsão de reparo dos estragos

As chuvas que atingem com grande intensidade várias cidades, incluindo as do sul do Estado, causam dor de cabeça para moradores. Em Paranhos, enxurrada destruiu galeria de águas e parte do asfalto de rodovia cedeu.

Na MS-295, uma das únicas estradas que dá acesso à cidade, o asfalto está cedendo e há riscos de desmoronamento da pista. As galerias de águas pluviais da rodovia foram destruídas e moradores temem que todo a estrada seja interditada.

O secretário de Obras de Paranhos, Levi Aparecido, disse à reportagem que a Agesul será acionada para que manutenção seja feita na pista e há risco de que a cidade fique parcialmente isolada se a rodovia for interditada.