CLIMA Chuva forte está prevista

para três regiões do Estado hoje Temperatura máxima está prevista para 32ºC em boa parte de MS

A chuva forte nas regiões centro, leste e também norte de Mato Grosso do Sul está prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para hoje. Ao mesmo tempo, a temperatura permanece alta no decorrer do dia. A mínima indicada é de 18ºC e a máxima, 32ºC.

As pancadas de chuva e trovoadas podem ocorrer tanto de manhã como à tarde. Não está descartada a chance do mesmo ocorrer à noite. Isso pelo menos para as áreas central e leste, onde ficam os municípios como Campo Grande, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Terenos, Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia e Inocência.

No norte, moradores podem esperar também muita água. Cidades como Coxim, Pedro Gomes, Sonora e Alcinópolis podem ser atingidas.

Para a área do Pantanal, pancadas somente à tarde. À noite pode ocorrer chuva isolada. A temperatura deve variar entre 22ºC e 32ºC e os ventos podem chegar a moderados.

No sul e sudoeste, as temperaturas caem pela manhã, com possibilidade de até 16ºC. Ao longo do dia, a marcação no termômetro sobe para até 30ºC. Chuva mesmo só no período da tarde.

Em Campo Grande, particularmente, a manhã deve ficar nublada e as trovoadas e pancadas devem ser registradas à tarde. Os ventos devem ser de fraco para moderado, com umidade do ar ficando entre 55% e 90%.

"O período será de tempo instável com pancadas, por vezes forte, no centro, leste e norte do estado. O sol aparece com nebulosidade em grande parte do Estado", informou nota do Inmet.